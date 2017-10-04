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09:18 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Тело пропавшего тагильчанина нашли в вентиляции жилого дома

В Нижнем Тагиле по запаху обнаружил труп в вентиляционной шахте многоквартирного дома.

Ранее жильцы жаловались в управляющую компанию на неработающую вытяжку, передает «Уралинформбюро».

Тело мужчины нашли 2 октября в доме № 76 по улице Ильича — мертвец перекрыл вентканал между четвертым и пятым этажами. По предварительным данным, труп провисел между стен жилого дома около двух недель. м Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила пришлось ломать стену в смежных квартирах на двух этажах. По словам очевидцев, тело доставали почти 7 часов.

Как мужчина попал в вентиляцию — выясняют следователи. «Проводится проверка, разбираемся в обстоятельствах происшествия. Но данных о криминальном характере смерти не имеется», — пояснил «Уралинформбюро» старший помощник руководителя регионального СУ СКР Александр Шульга.

Между тем, личность мужчины, найденного в вентиляции, опознали родственники, пишет АН «Между строк». Погибшим оказался ранее пропавший без вести Александр Трегуб. В середине сентября он ушел из дома после ссоры с супругой. Его поиском занимались полицейские и волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Тело отправлено на экспертизу для установления причины смерти.

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