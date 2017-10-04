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09:29 (мск), источник: Новости Перми

В Перми из стафф-центра украли собаку

3 октября вечером неизвестный мужчина проник на территорию реабилитационного центра для собак «Стафф-сити» и похитил одного из подопечных.

Вору приглянулся кобель породы стафф голубого окраса. В центре сообщают, что пес был кастрированный и с купированными ушами. По предварительным данным, собаку увел мужчина во время показа. После кражи зоозащитники обратились в полицию.

Предполагаемому вору на вид 45 лет, рост 170 см. Был в черном спортивном костюме, черных кроссовках, на лице были солнцезащитные очки.

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