В Перми из стафф-центра украли собаку
3 октября вечером неизвестный мужчина проник на территорию реабилитационного центра для собак «Стафф-сити» и похитил одного из подопечных.
3 октября вечером неизвестный мужчина проник на территорию реабилитационного центра для собак «Стафф-сити» и похитил одного из подопечных.
Вору приглянулся кобель породы стафф голубого окраса. В центре сообщают, что пес был кастрированный и с купированными ушами. По предварительным данным, собаку увел мужчина во время показа. После кражи зоозащитники обратились в полицию.
Предполагаемому вору на вид 45 лет, рост 170 см. Был в черном спортивном костюме, черных кроссовках, на лице были солнцезащитные очки.