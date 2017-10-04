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11:02 (мск), источник: Губерния онлайн

За гибель сестры хабаровский водитель ответит перед судом

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу хабаровчанина, который сел за руль пьяным и устроил автокатастрофу на окраине города. Жертвой дорожного происшествия стала 20-летняя сестра автолюбителя.

Напомним, что 5 августа в столб на улице Ульяновской врезалась «Тойота Соарер». В машине находились двое братьев и сестра, а также их общий приятель. 27-летний водитель, который никогда не получал прав, отделался ушибами, двоих молодых людей госпитализировали с тяжелыми травмами, а девушка погибла на месте. Как выяснилось, в то утро нетрезвая компания ехала за спиртным.

Автолюбителя обвиняют по части 4 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека и тяжкий вред здоровью двух лиц. Дело уже направили в суд, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.

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