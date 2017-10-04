За гибель сестры хабаровский водитель ответит перед судом

Напомним, что 5 августа в столб на улице Ульяновской врезалась «Тойота Соарер». В машине находились двое братьев и сестра, а также их общий приятель. 27-летний водитель, который никогда не получал прав, отделался ушибами, двоих молодых людей госпитализировали с тяжелыми травмами, а девушка погибла на месте. Как выяснилось, в то утро нетрезвая компания ехала за спиртным.