В Новосибирске троллейбус протаранил фонарный столб
Инцидент произошел 4 октября на улице Большевистской у дома № 10, рассказали очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».
Инцидент произошел 4 октября на улице Большевистской у дома № 10, рассказали очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».
В Новосибирске троллейбус протаранил фонарный столб,
Происшествие случилось на улице Большевистской у дома № 10, недалеко от станции метро «Речной вокзал».
Движение в сторону Бердского шоссе крайне затруднено, скорость потока не превышает 5 км/ч.