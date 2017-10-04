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09:44 (мск), источник: dostup1.ru

Задержан парень, застреливший челябинского кикбоксера из дробовика

Подозреваемый скрывался от следствия в Троицке, где ранее проживал.

По подозрению в убийстве челябинского кикбоксера задержан 26-летний уроженец Азербайджана — парень, выстреливший потерпевшему из дробовика в голову, прятался от полиции в Троицке, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В ночь на 3 октября сотрудники уголовного розыска задержали 26-летнего подозреваемого в убийстве 25-летнего мастера спорта по кикбоксингу. Злоумышленник отказался от дачи показаний. Сегодня, 4 октября, следствие будет ходатайствовать в суде о его аресте.

«Версии мотива совершения преступления пока не разглашаем. Сам подозреваемый ничего не рассказывает. Ждем заключений от судмедэкспертов и результатов баллистической экспертизы. Известно, что выстрел был произведен в голову сзади», — рассказал замруководителя СО по Курчатовскому району Челябинска СУ СКР по региону Александр Есипов.

Напомним, инцидент произошел 8 сентября вечером у дома по улице Островского, 7 в Челябинске. На глазах у очевидцев неизвестный застрелил из дробовика жителя подъезда. Погибший оказался мастером спорта международного класса по кикбоксингу и чемпионом кубка мира в Анапе 2015 года Рамилем Джамиевым. Последние два года боец принимал участие в соревнованиях по UNIFIGHT.

Ольга Плеханова.

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