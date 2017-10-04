В Челябинской области будут судить виновника ДТП с пятью погибшими

По данным следствия, 3 января 2016 года мужчина с тремя пассажирами Skoda Octavia ехали по дороге Черноречье-Бреды. На 59-м километре водитель не учел наличие участков с наледью и погодные условия (снег, метель), и превысил скорость.

В итоге неуправляемый автомобиль занесло на встречную полосу, по которой двигался BMW. В машине находилась семья с двумя детьми. В результате ДТП скончались водитель BMW, его жена, их пятилетняя дочь, а также двое пассажиров Skoda. Еще одному пассажиру этой машины и здоровью 11-летнего ребенка, ехавшего в BMW, причинен тяжкий вред. Виновнику аварии грозит до 7 лет тюрьмы. Кроме того, с него взыщут моральный ущерб — более 3,6 млн рублей.