В Челябинской области будут судить виновника ДТП с пятью погибшими
Завершено расследование уголовного дела 23-летнего жителя Варненского района, сообщили корреспонденту ГТРК «Южный Урал» в
Завершено расследование уголовного дела 23-летнего жителя Варненского района, сообщили корреспонденту ГТРК «Южный Урал» в
По данным следствия, 3 января 2016 года мужчина с тремя пассажирами Skoda Octavia ехали по дороге
В итоге неуправляемый автомобиль занесло на встречную полосу, по которой двигался BMW. В машине находилась семья с двумя детьми. В результате ДТП скончались водитель BMW, его жена, их пятилетняя дочь, а также двое пассажиров Skoda. Еще одному пассажиру этой машины и здоровью 11-летнего ребенка, ехавшего в BMW, причинен тяжкий вред. Виновнику аварии грозит до 7 лет тюрьмы. Кроме того, с него взыщут моральный ущерб — более 3,6 млн рублей.