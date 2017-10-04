В Краснодаре на Ростовском шоссе произошло смертельное ДТП

Водитель скрылся с места происшествия, но уже через 20 минут был задержан сотрудниками ДПС, дежурившими на одном из временных постов полиции. Согласно результатам проведенного медосвидетельствования в крови задержанного, которым оказался ранее не судимый 19-летний уроженец города Туапсе, не было обнаружено алкоголя. За невыполнение требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства, оставление места ДТП, управление автомобилем с затемненными стеклами и несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности, на водителя были составлены 4 административных протокола.
Назначено проведение судебно-медицинской и технической экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства инцидента. По факту ДТП следователем возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», санкции которой предусматривают вплоть до 5 лет лишения свободы, сообщает «Югополису» пресс-группа УМВД по городу Краснодару.