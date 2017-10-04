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09:56 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре на Ростовском шоссе произошло смертельное ДТП

3 октября около часа ночи водитель автомобиля марки «Тойота Камри», двигаясь со стороны улицы Российской в сторону поселка Октябрьского, сбил женщину, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу. Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте.

Источник: Югополис

Водитель скрылся с места происшествия, но уже через 20 минут был задержан сотрудниками ДПС, дежурившими на одном из временных постов полиции. Согласно результатам проведенного медосвидетельствования в крови задержанного, которым оказался ранее не судимый 19-летний уроженец города Туапсе, не было обнаружено алкоголя. За невыполнение требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства, оставление места ДТП, управление автомобилем с затемненными стеклами и несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности, на водителя были составлены 4 административных протокола.

Назначено проведение судебно-медицинской и технической экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства инцидента. По факту ДТП следователем возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», санкции которой предусматривают вплоть до 5 лет лишения свободы, сообщает «Югополису» пресс-группа УМВД по городу Краснодару.

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