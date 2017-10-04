Авария с участием трех машин парализовала центр Хабаровска
Движение автомобилей затруднено на улице
Движение автомобилей затруднено на улице
Хабаровск, 4 октября, AmurMedia.
Сразу три автомобиля столкнулись сегодня днем на пересечении улиц
Напомним, в минувший вторник в результате столкновения автомобилей Suzuki Escudo и Toyota Vista пострадал годовалый пассажир внедорожника. В момент аварии ребенок был в детском удерживающем устройстве. В настоящее время потерпевший наблюдается в ККБ № 2 амбулаторно.