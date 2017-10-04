Авария с участием трех машин парализовала центр Хабаровска

Хабаровск, 4 октября, AmurMedia.

Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло сегодня днем на одной из самых оживленных улиц в центре Хабаровска. На месте аварии в считанные минуты образовался затор, сообщил корр. ИА AmurMedia очевидец событий.

Сразу три автомобиля столкнулись сегодня днем на пересечении улиц Муравьева-Амурского и Дзержинского в Центральном районе Хабаровска. По словам очевидцев, на одном из самых оживленных перекрестков города тут же образовался затор. В эти минуты движение на этом участке остается по-прежнему затрудненным. Все подробности дорожно-транспортного происшествия в настоящее время выясняют сотрудники ГИБДД.