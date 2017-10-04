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10:47 (мск), источник: AmurMedia.ru

Авария с участием трех машин парализовала центр Хабаровска

Движение автомобилей затруднено на улице Муравьева-Амурского (ФОТО).

Хабаровск, 4 октября, AmurMedia.

Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло сегодня днем на одной из самых оживленных улиц в центре Хабаровска. На месте аварии в считанные минуты образовался затор, сообщил корр. ИА AmurMedia очевидец событий.

Сразу три автомобиля столкнулись сегодня днем на пересечении улиц Муравьева-Амурского и Дзержинского в Центральном районе Хабаровска. По словам очевидцев, на одном из самых оживленных перекрестков города тут же образовался затор. В эти минуты движение на этом участке остается по-прежнему затрудненным. Все подробности дорожно-транспортного происшествия в настоящее время выясняют сотрудники ГИБДД.

Напомним, в минувший вторник в результате столкновения автомобилей Suzuki Escudo и Toyota Vista пострадал годовалый пассажир внедорожника. В момент аварии ребенок был в детском удерживающем устройстве. В настоящее время потерпевший наблюдается в ККБ № 2 амбулаторно.

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