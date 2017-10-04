«Куклу» вместо взятки получил майор полиции под Новосибирском

В Колыванском районе 41-летний участковый Сергей Михальченко, проработавший в органах правопорядка около 20 лет, попался на взятке. По версии следствия, в октябре 2016 года «оборотень в погонах» пытался похитить крупную сумму денег, принадлежащих АО «Транснефть-Западная Сибирь». Эта компания обеспечивает транспортировку нефтепродуктов по подземному магистральному нефтепродуктопроводу, проходящему по территории Колыванского района.

Майор полиции Сергей Михальченко сообщил нефтяникам заведомо ложную информацию. Дескать, у него есть сведения о месте несанкционированной врезки в магистральный нефтепродуктопровод, откуда воруют нефтепродукты. За это сотрудник полиции потребовал от представителя нефтяной компании 400 тысяч рублей.

«В октябре 2016 года сотрудник “Транснефть-Западная Сибирь” под контролем полиции в салоне своего автомобиля передал вымогателю в погонах 160 тысяч рублей и муляж в размере 240 тысяч рублей. После получения денежных средств злоумышленник был задержан», — сообщили в региональном СУ СКР.

Сотрудник пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области Антон Сурнин сообщил, что по факту вымогательства взятки сотрудником полиции была проведена служебная проверка. «По результатам Сергей Михальченко был уволен из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь офицера, а его непосредственного руководителя привлекли к дисциплинарной ответственности», — добавил представитель ведомства.