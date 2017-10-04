Судебные приставы оказали помощь пострадавшим в ДТП подросткам

В Прикамье сотрудники ФССП первыми оказались на месте ДТП и оказали помощь пострадавшим.

«Страшная авария произошла на трассе, ведущей в сторону Добрянки. В результате столкновения легкового автомобиля и КамАЗа серьезно пострадала “легковушка”. Совершенно случайно автомобиль с сотрудниками ФССП проезжал по той же дороге. Перед ними предстала картина: женщина с окровавленной головой возле покореженного автомобиля», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Приставы выскочили из машины и подбежали к месту ДТП. На заднем сиденье они увидели пострадавших девушек — одной 18 лет, другой 12 — обе находились в шоковом состоянии.

Сотрудники группы быстрого реагирования Дмитрий Осотов, Евгений Ромашев и Николай Чиж стали оказывать первую помощь. В это время по дороге по счастливой случайности проезжала машина «Скорой».

Приставы остановили автомобиль медиков и под контролем врача пострадавшую девочку погрузили на носилки и увезли в ближайшую больницу.