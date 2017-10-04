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12:32 (мск), источник: Югополис

В Сочи под видом сувениров продавались метательные ножи

Торговцу грозит до двух лет лишения свободы со штрафом до 80 тысяч рублей,

Прокуратура Лазаревского района Сочи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя Апшеронского района. Органами предварительного расследования он обвиняется в покушении на незаконный сбыт холодного оружия.

По версии следствия, мужчина в июне текущего года арендовал в поселке Лазаревское торговый павильон, где реализовывал под видом сувениров метательные ножи, относящиеся к холодному оружию. При этом он понимал, что реализуемая им продукция запрещена в свободной продаже, поскольку на ножи у него отсутствовали соответствующие сертификаты.

Незаконная продажа оружия была пресечена, все ножи изъяты из оборота.

Вину в преступлении мужчина признал в полном объеме.

Уголовное дело направлено прокурором в суд, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

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