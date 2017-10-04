В Сочи под видом сувениров продавались метательные ножи
Торговцу грозит до двух лет лишения свободы со штрафом до 80 тысяч рублей,
Торговцу грозит до двух лет лишения свободы со штрафом до 80 тысяч рублей,
Прокуратура Лазаревского района Сочи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя Апшеронского района. Органами предварительного расследования он обвиняется в покушении на незаконный сбыт холодного оружия.
По версии следствия, мужчина в июне текущего года арендовал в поселке Лазаревское торговый павильон, где реализовывал под видом сувениров метательные ножи, относящиеся к холодному оружию. При этом он понимал, что реализуемая им продукция запрещена в свободной продаже, поскольку на ножи у него отсутствовали соответствующие сертификаты.
Незаконная продажа оружия была пресечена, все ножи изъяты из оборота.
Вину в преступлении мужчина признал в полном объеме.
Уголовное дело направлено прокурором в суд, сообщает