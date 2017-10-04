В Сочи под видом сувениров продавались метательные ножи

Прокуратура Лазаревского района Сочи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя Апшеронского района. Органами предварительного расследования он обвиняется в покушении на незаконный сбыт холодного оружия.

По версии следствия, мужчина в июне текущего года арендовал в поселке Лазаревское торговый павильон, где реализовывал под видом сувениров метательные ножи, относящиеся к холодному оружию. При этом он понимал, что реализуемая им продукция запрещена в свободной продаже, поскольку на ножи у него отсутствовали соответствующие сертификаты.