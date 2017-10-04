Под Волгоградом племянник фермера попался на взятке полицейскому

На полях в Городищенском районе были задержаны 8 граждан Узбекистана, которые осуществляли трудовую деятельность, не имея патента.

В тот же день к одному из руководителей Управления по вопросам миграции обратился племянник фермера, у которого работали мигранты, и предложил «решить вопрос» на месте за 10 тысяч рублей. После передачи денежных средств подозреваемый был задержан в служебном кабинете оперативными сотрудниками.