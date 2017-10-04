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10:14 (мск), источник: РИАЦ

Под Волгоградом племянник фермера попался на взятке полицейскому

21-летний житель Городищенского района был задержан по подозрению в совершении коррупционного преступления.

Источник: РИАЦ

Накануне сотрудники Управления по вопросам миграции регионального главка МВД провели рейд по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства.

На полях в Городищенском районе были задержаны 8 граждан Узбекистана, которые осуществляли трудовую деятельность, не имея патента.

В тот же день к одному из руководителей Управления по вопросам миграции обратился племянник фермера, у которого работали мигранты, и предложил «решить вопрос» на месте за 10 тысяч рублей. После передачи денежных средств подозреваемый был задержан в служебном кабинете оперативными сотрудниками.

— В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество», — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Гастарбайтеры из Узбекистана привлечены к административной ответственности за нарушение правил въезда на территорию РФ и незаконное осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации.

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