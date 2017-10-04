Под Волгоградом племянник фермера попался на взятке полицейскому
21-летний житель Городищенского района был задержан по подозрению в совершении коррупционного преступления.
21-летний житель Городищенского района был задержан по подозрению в совершении коррупционного преступления.
Накануне сотрудники Управления по вопросам миграции регионального главка МВД провели рейд по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства.
На полях в Городищенском районе были задержаны 8 граждан Узбекистана, которые осуществляли трудовую деятельность, не имея патента.
В тот же день к одному из руководителей Управления по вопросам миграции обратился племянник фермера, у которого работали мигранты, и предложил «решить вопрос» на месте за 10 тысяч рублей. После передачи денежных средств подозреваемый был задержан в служебном кабинете оперативными сотрудниками.
— В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество», — сообщили в
Гастарбайтеры из Узбекистана привлечены к административной ответственности за нарушение правил въезда на территорию РФ и незаконное осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации.