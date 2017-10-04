Суд в Греции разрешил выдать США россиянина Винника

Источник: AP 2017

Судья постановила также выдать США изъятые у Винника вещи.

«Защита может обжаловать решение в течение 24 часов», — сказала судья.

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Винник еще раз заявил, что все эти обвинения не имеют к нему никакого отношения.

«К сайту ВТС-Е я не имею никакого отношения. Я не являюсь ни владельцем, ни управляющим, ни бухгалтером. Я технический эксперт — независимый технический эксперт. Это один из моих клиентов», — сказал Винник в начале заседания.

Защита заявила, что обжалует это решение в верховный суд Греции — Ареопаг. В обвинении, представленном властями США, не приведены ни доказательства преступлений, ни сами факты их свершения, считают адвокаты.

В США Виннику грозит до 55 лет тюрьмы и многомиллионный штраф.