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10:15 (мск), источник: РИА Новости

Суд в Греции разрешил выдать США россиянина Винника

САЛОНИКИ, 4 окт — РИА Новости, Геннадий Мельник. Совет судей в Салониках постановил удовлетворить запрос США о выдаче россиянина Александра Винника по обвинению в отмывании 4 миллиардов долларов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: AP 2017

Судья постановила также выдать США изъятые у Винника вещи.

«Защита может обжаловать решение в течение 24 часов», — сказала судья.

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Винник еще раз заявил, что все эти обвинения не имеют к нему никакого отношения.

«К сайту ВТС-Е я не имею никакого отношения. Я не являюсь ни владельцем, ни управляющим, ни бухгалтером. Я технический эксперт — независимый технический эксперт. Это один из моих клиентов», — сказал Винник в начале заседания.

Защита заявила, что обжалует это решение в верховный суд Греции — Ареопаг. В обвинении, представленном властями США, не приведены ни доказательства преступлений, ни сами факты их свершения, считают адвокаты.

В США Виннику грозит до 55 лет тюрьмы и многомиллионный штраф.

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3 комментарияк этой статье
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Комментарии3
Комментарии
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Александр Борбоев
Россияне в ожидании...
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