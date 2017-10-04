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10:39 (мск), источник: Губерния онлайн

Клиентов банка в Хабаровске эвакуировали из-за угрозы взрыва

Причиной переполоха стала дамская сумочка.

В среду рабочий день сотрудников отделения банка у Центрального рынка Хабаровска начался с эвакуации. Переполох случился из-за небольшой сумки, забытой кем-то у стойки терминала, сообщает портал «Губерния».

Бесхозную сумочку обнаружил охранник. Дальше он действовал по инструкции. Группа быстрого реагирования эвакуировала посетителей и сотрудников отделения. Обезопасить решили и прохожих: территорию возможного поражения оградили лентами.

На вызов приехали пожарные и медики, но их услуги не понадобились. Отбой дал кинолог: специально обученная собака не учуяла запаха взрывчатки. В сумке были лекарства.

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