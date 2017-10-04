Клиентов банка в Хабаровске эвакуировали из-за угрозы взрыва
Причиной переполоха стала дамская сумочка.
Причиной переполоха стала дамская сумочка.
В среду рабочий день сотрудников отделения банка у Центрального рынка Хабаровска начался с эвакуации. Переполох случился
Бесхозную сумочку обнаружил охранник. Дальше он действовал по инструкции. Группа быстрого реагирования эвакуировала посетителей и сотрудников отделения. Обезопасить решили и прохожих: территорию возможного поражения оградили лентами.
На вызов приехали пожарные и медики, но их услуги не понадобились. Отбой дал кинолог: специально обученная собака не учуяла запаха взрывчатки. В сумке были лекарства.