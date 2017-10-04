Клиентов банка в Хабаровске эвакуировали из-за угрозы взрыва

В среду рабочий день сотрудников отделения банка у Центрального рынка Хабаровска начался с эвакуации. Переполох случился из-за небольшой сумки, забытой кем-то у стойки терминала, сообщает портал «Губерния».

Бесхозную сумочку обнаружил охранник. Дальше он действовал по инструкции. Группа быстрого реагирования эвакуировала посетителей и сотрудников отделения. Обезопасить решили и прохожих: территорию возможного поражения оградили лентами.