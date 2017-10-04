Пенсионер застрелил приятеля в Новосибирской области
60-летний житель села
60-летний житель села
Пенсионер застрелил приятеля в Новосибирской области вечером 3 октября, заявили в
По следствия, мужчины вместе выпивали, позже хозяин дома сказал гостю, что хочет отдохнуть и попросил 30-летнего собутыльника уйти. Мужчина отказался,
Сотрудники МВД добавили, что подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. .
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Расследование продолжается.