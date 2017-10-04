Пенсионер застрелил приятеля в Новосибирской области

По следствия, мужчины вместе выпивали, позже хозяин дома сказал гостю, что хочет отдохнуть и попросил 30-летнего собутыльника уйти. Мужчина отказался, из-за этого приятели поссорились, и 60-летний житель села Аул-Шагир выстрелил молодому человеку в живот из охотничьего ружья. 30-летний мужчина скончался до приезда «Скорой помощи».