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10:17 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Пенсионер застрелил приятеля в Новосибирской области

60-летний житель села Аул-Шагир в Куйбышевском районе поссорился с односельчанином и выстрелил мужчине в живот, об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Пенсионер застрелил приятеля в Новосибирской области вечером 3 октября, заявили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

По следствия, мужчины вместе выпивали, позже хозяин дома сказал гостю, что хочет отдохнуть и попросил 30-летнего собутыльника уйти. Мужчина отказался, из-за этого приятели поссорились, и 60-летний житель села Аул-Шагир выстрелил молодому человеку в живот из охотничьего ружья. 30-летний мужчина скончался до приезда «Скорой помощи».

Сотрудники МВД добавили, что подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. .

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Расследование продолжается.

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