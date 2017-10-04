Полиция поймала молодых серийных дачных воров
Парни обворовали не меньше 10 дачных участков и домиков.
Парни обворовали не меньше 10 дачных участков и домиков.
Омские правоохранители расследуют ряд уголовных дел о кражах с дач Центрального округа. Неизвестные разбивали стекла в окна, забирались в дома и выносили оттуда электроинструменты и различные металлические изделия.
Воры попались сотрудникам
Двое подозреваемых — омичи 22 и 24 лет — уже бывали за решеткой за различные кражи. Оперативники выяснили, что парни продавали украденное на городских рынках. Полиции удалось найти большую часть похищенного и вернуть владельцам. Также правоохранители установили, что парни обворовали по меньшей мере 10 дач. Сейчас проходит проверка о причастности к кражам с дачных участков других округов.