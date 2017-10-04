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10:15 (мск), источник: Om1.ru

Полиция поймала молодых серийных дачных воров

Парни обворовали не меньше 10 дачных участков и домиков.

Источник: 55.мвд.рф

Омские правоохранители расследуют ряд уголовных дел о кражах с дач Центрального округа. Неизвестные разбивали стекла в окна, забирались в дома и выносили оттуда электроинструменты и различные металлические изделия.

Воры попались сотрудникам патрульно-постовой службы, которые дежурили в районе автовокзала. Полицейские обратили внимание на двух парней с большими сумками. При виде полиции, молодые люди резко направились в другую сторону. В сумках правоохранители нашли вещи, по описанию похожие на украденные с дач.

Двое подозреваемых — омичи 22 и 24 лет — уже бывали за решеткой за различные кражи. Оперативники выяснили, что парни продавали украденное на городских рынках. Полиции удалось найти большую часть похищенного и вернуть владельцам. Также правоохранители установили, что парни обворовали по меньшей мере 10 дач. Сейчас проходит проверка о причастности к кражам с дачных участков других округов.

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