Полиция поймала молодых серийных дачных воров

Источник: 55.мвд.рф

Омские правоохранители расследуют ряд уголовных дел о кражах с дач Центрального округа. Неизвестные разбивали стекла в окна, забирались в дома и выносили оттуда электроинструменты и различные металлические изделия.

Воры попались сотрудникам патрульно-постовой службы, которые дежурили в районе автовокзала. Полицейские обратили внимание на двух парней с большими сумками. При виде полиции, молодые люди резко направились в другую сторону. В сумках правоохранители нашли вещи, по описанию похожие на украденные с дач.