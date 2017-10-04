В Новороссийске водитель иномарки снес остановку общественного транспорта

Краснодар. 4 окт. — Новая Кубань. Момент аварии попал под камеру видеорегистратора. На кадрах видно, как автомобиль Hyundai Accent выезжает на встречную полосу и врезается в остановку общественного транспорта. К счастью, людей там в тот момент не было. Однако молодой мужчина за рулем иномарки получил травмы и был госпитализирован.