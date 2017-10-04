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10:34 (мск), источник: Newslab.ru

27-летний северянин нечаянно утопил друзей

Мужчине грозит до 4 лет колонии.

27-летнего жителя Эвенкии подозревают в причинении смерти по неосторожности двум приятелям. Как рассказали в ГСУ СК по Красноярскому краю, инцидент произошел в сентябре неподалеку от поселка Туточаны.

Четверо мужчин катались по реке на самодельной моторной лодке, которая принадлежит подозреваемому. При этом он не имел прав на управление маломерным судном и не зарегистрировал его в органах ГИМС.

По данным следователей, мужчины распивали спиртное, когда произошел несчастный случай. «Находясь в состоянии алкогольного опьянения, владелец лодки предал управление одному из мужчин, после чего встал во весь рост, нарушив равновесие лодки, судно наклонилось и через правый борт стала поступать вода. Лодка перевернулась и затонула, все мужчины оказались в воде. В результате неосторожных действий двое мужчин в возрасте 30 лет утонули. Хозяин лодки и его 43-летний знакомый сумели спастись», — пояснили в управлении.

Виновнику случившегося грозит до 4 лет колонии.

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