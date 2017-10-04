Пьяный житель Троицка избил диспетчера такси

В августе 2017 года полицейские районного отдела вневедомственной охраны получили сообщение о том, что в диспетчерской службы такси Троицка неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил женщину- диспетчера.

«Прибывшие на место сотрудники полиции потребовали от обвиняемого проследовать с ними в отделение полиции, после чего он публично, в присутствии находящихся рядом граждан, высказал в адрес сотрудников полиции оскорбительные выражения в нецензурной форме, а также угрозу применения насилия в отношении сотрудников и их родственников. Кроме того, стал совершать демонстрационные действия в виде нанесения ударов ногами», — сообщили в прокуратуре региона.