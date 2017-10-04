Renault Fluence сбил школьницу на переходе в центре Волгограда
20-летний водитель Renault Fluence сбил школьницу в Центральном районе Волгограда 3 октября, во вторник.
20-летний водитель Renault Fluence сбил школьницу в Центральном районе Волгограда 3 октября, во вторник.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ГУ МВД по региону, ДТП произошло в 13.55 напротив дома № 18 по улице Коммунистической.
«Водитель, двигаясь со стороны улицы Гоголя в сторону улицы Порт Саида, проехал на запрещающий сигнал светофора, после чего наехал на 14-летнюю девочку», — уточнили в правоохранительных органах. Школьница переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора.
От госпитализации пострадавшая отказалась. По предварительным данным, она получила только ушиб ноги.