Renault Fluence сбил школьницу на переходе в центре Волгограда

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ГУ МВД по региону, ДТП произошло в 13.55 напротив дома № 18 по улице Коммунистической.

«Водитель, двигаясь со стороны улицы Гоголя в сторону улицы Порт Саида, проехал на запрещающий сигнал светофора, после чего наехал на 14-летнюю девочку», — уточнили в правоохранительных органах. Школьница переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора.