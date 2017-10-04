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11:25 (мск), источник: ЮГА.ру

В Новороссийске мужчина убил соседа на глазах у полицейского

В Новороссийске возбудили уголовное дело после убийства местного жителя.

Источник: ЮГА.ру

Двое мужчин арендовали квратиры на улице Мамаева и жили по соседству. По версии следствия, вечером 2 октября 29-летний мужчина поссорился с сожительницей. Они шумели, соседи рассказали об этом собственнице квартиры. Женщина пыталась урегулировать конфликт, но безуспешно, и вызвала полицию. Прибывший на место сотрудник МВД стал составлять административный протокол и пригласил в качестве понятых соседей.

«В это время жилец квартиры стал употреблять нецензурную брань. 30-летний мужчина сделал соседу замечание, в связи с чем между ними возник конфликт. В ответ на это мужчина нанес оппоненту один удар раскладным ножом в область грудной клетки. От полученного ранения потерпевший скончался на месте», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Подозреваемый задержан. Расследование уголовного дела об убийстве продолжается.

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