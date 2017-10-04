В Новороссийске мужчина убил соседа на глазах у полицейского

Двое мужчин арендовали квратиры на улице Мамаева и жили по соседству. По версии следствия, вечером 2 октября 29-летний мужчина поссорился с сожительницей. Они шумели, соседи рассказали об этом собственнице квартиры. Женщина пыталась урегулировать конфликт, но безуспешно, и вызвала полицию. Прибывший на место сотрудник МВД стал составлять административный протокол и пригласил в качестве понятых соседей.

«В это время жилец квартиры стал употреблять нецензурную брань. 30-летний мужчина сделал соседу замечание, в связи с чем между ними возник конфликт. В ответ на это мужчина нанес оппоненту один удар раскладным ножом в область грудной клетки. От полученного ранения потерпевший скончался на месте», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.