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11:21 (мск), источник: АиФ Волгоград

Двое мужчин перевернулись на Audi под Волгоградом, один погиб

Пассажир Audi погиб в ДТП в Николаевском районе 3 октября, во вторник.

Авария с летальным исходом произошла около 17.15 на проселочной дороге, ведущей от хутора Либкнехта в сторону Палласовского района. Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ГУ МВД по региону, 63-летний водитель не справился с управлением, в результате чего авто опрокинулось.

58-летний пассажир иномарки погиб. Водитель с травмами был доставлен в Палласовскую районную больницу. Обстоятельства происшествия уточняются.

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