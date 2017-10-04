Двое мужчин перевернулись на Audi под Волгоградом, один погиб
Пассажир Audi погиб в ДТП в Николаевском районе 3 октября, во вторник.
Пассажир Audi погиб в ДТП в Николаевском районе 3 октября, во вторник.
Авария с летальным исходом произошла около 17.15 на проселочной дороге, ведущей от хутора Либкнехта в сторону Палласовского района. Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ГУ МВД по региону, 63-летний водитель не справился с управлением, в результате чего авто опрокинулось.
58-летний пассажир иномарки погиб. Водитель с травмами был доставлен в Палласовскую районную больницу. Обстоятельства происшествия уточняются.