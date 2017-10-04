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11:27 (мск), источник: АиФ Челябинск

Челябинка, выкрав паспорт подруги, набрала кредитов на 120 тыс. рублей

Афера с чужими документами удалась в нескольких банках.

Жительница Челябинска, оформившая по паспорту подруги кредиты на 120 тыс. рублей, отделалась условным сроком, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе областной прокуратуры.

Для совершения преступления 32-летняя челябинка похитила из квартиры подруги её паспорт и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, а также свидетельства о рождении двоих детей. Используя эти документы, в феврале 2016 года злоумышленница получила кредитную карту с лимитом в 50 тыс. рублей, которые в дальнейшем потратила. После этого женщина оформляла на подругу ещё несколько кредитов, вводя сотрудников банка в заблуждение. В результате её знакомая оказалась должна кредитным организациям 120 тыс. рублей. При этом некоторые банки ещё отказали мошеннице в выдаче денег по подложному паспорту.

«Кроме того, в период с ноября 2015 по январь 2016 года обвиняемая похитила банковскую карту своей матери и периодически снимала с неё денежные средства. Всего было похищено свыше 166 тыс. рублей», — отмечают в надзорном ведомстве.

Однако злоумышленницу удалось вывести на чистую воду. Несмотря на то, что челябинка оперативно возместила подруге и матери причинённый ущерб, суд Советского района назначил ей наказание в виде лишения свободы на 1,5 года условно, с испытательным сроком в два года и штрафом в 20 тыс. рублей. Причиной столь мягкого наказания стало наличие двух детей у женщины и новая беременность.

Напомним, в Златоусте сотрудники микрофинансовой организации вызвали полицию, когда за кредитом к ним пришёл клиент с чужим паспортом.

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