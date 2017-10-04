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11:26 (мск), источник: СуперОмск

Омскую чиновницу уволили из-за коррупции при ремонте машины

Прокуратура нашла нарушения закона о противодействии коррупции в работе председателя комитета финансов и контроля администрации Москаленского района.

В ноябре 2015 года чиновница получила более 35,7 тысячи рублей из бюджета для ремонта служебного автомобиля. Часть денег женщина передала водителю на покупку запчастей, а более 21,7 тысячи рублей оставила себе, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Уголовное дело о присвоении вверенного имущества с использованием служебного положения на чиновницу было заведено в мае 2017 года. Впоследствии женщина признала вину и добровольно возместила причиненный районному бюджету ущерб.

Кроме того, прокуратура указала главе Москаленского района на тот факт, что администрация не решала вопрос об увольнении председателя комитета. Только после этого по рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному положению женщину с поста уволили в связи с утратой доверия.

Дело будет рассматривать Москаленский райсуд.

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