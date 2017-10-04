Депутат трактором повредил машину полиции в Ленобласти

Как сообщает порт 47news, ЧП произошло около 16:00 3 октября. На депутатскую ферму в деревне Хотило приехали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Сланцевского ОМВД вместе с участковым.

Они должны были забрать незаконно работавших в хозяйстве граждан ближнего зарубежья — у работяг оказались проблемы с документами.

Они должны были забрать незаконно работавших в хозяйстве граждан ближнего зарубежья — у работяг оказались проблемы с документами.

Только вот 56-летний муниципальный депутат Александр Афанасьев сел за руль трактора и протаранил «УАЗ Patriot» полиции. Его тут же доставили в ближайший отдел. Парламентарий, по данным издания представляющий «Единую Россию», пытался заверить сотрудников правоохранительных органов, что найденные иностранцы — не рабочие, а гости.