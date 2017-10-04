В Петербурге домашние роды обернулись смертью близнецов
3 октября в Невском районе полицейские зафиксировали смерть двоих младенцев. Как выяснилось позднее, мать приняла решение рожать в домашних условиях без участия врачей.
3 октября в Невском районе полицейские зафиксировали смерть двоих младенцев. Как выяснилось позднее, мать приняла решение рожать в домашних условиях без участия врачей.
Ближе к полудню родственники роженицы вызвали бригаду скорой помощи. К моменту приезда медиков, дети были мертвы.
42-летняя женщина не только отказалась от помощи в родах, но и игнорировала консультации специалистов в течение беременности. Семья, в которой произошла трагедия — неблагополучная и состоит на учете по делам несовершеннолетних.
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели близнецов.