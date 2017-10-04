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13:31 (мск), источник: Деловое сообщество

В ростовской школе обрушился потолок

3 октября в социальных сетях появились фотографии обвалившегося в ростовской школе № 78 потолка.

По сообщению очевидцев, пострадавших в результате инцидента нет, однако горожане считают, что здание нуждается в срочном ремонте.

Основанная в 1937 г. школа № 78 находится рядом с Гвардейской площадью. Общеобразовательной она стала уже в послевоенные годы.

По мнению родителей учеников, ее директор должна покинуть свой пост из-за халатности.

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