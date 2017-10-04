В ростовской школе обрушился потолок
3 октября в социальных сетях появились фотографии обвалившегося в ростовской школе № 78 потолка.
3 октября в социальных сетях появились фотографии обвалившегося в ростовской школе № 78 потолка.
По сообщению очевидцев, пострадавших в результате инцидента нет, однако горожане считают, что здание нуждается в срочном ремонте.
Основанная в 1937 г. школа № 78 находится рядом с Гвардейской площадью. Общеобразовательной она стала уже в послевоенные годы.
По мнению родителей учеников, ее директор должна покинуть свой пост