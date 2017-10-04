По факту гибели слесаря водоканала в колодце в Казани завели уголовное дело
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели слесаря казанского МУП «Водоканал» в канализационном колодце во время работы, сообщает
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели слесаря казанского МУП «Водоканал» в канализационном колодце во время работы, сообщает
55-летний рабочий полез в 5-метровый колодец, чтобы заменить вентиль. Спускаясь по лестнице, он, по версии следствия, потерял сознание
Уголовное дело завели за нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Напомним, трагедия случилась днём 2 октября в поле в Авиастроительном районе Казани.