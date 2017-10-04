По факту гибели слесаря водоканала в колодце в Казани завели уголовное дело

55-летний рабочий полез в 5-метровый колодец, чтобы заменить вентиль. Спускаясь по лестнице, он, по версии следствия, потерял сознание из-за воздействия отравляющих газов и рухнул вниз. Товарищи по работе подняли его на страховочном тросе на поверхность земли уже мёртвым.