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12:39 (мск), источник: АиФ Казань

По факту гибели слесаря водоканала в колодце в Казани завели уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели слесаря казанского МУП «Водоканал» в канализационном колодце во время работы, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Татарстану.

Источник: Аргументы и факты

55-летний рабочий полез в 5-метровый колодец, чтобы заменить вентиль. Спускаясь по лестнице, он, по версии следствия, потерял сознание из-за воздействия отравляющих газов и рухнул вниз. Товарищи по работе подняли его на страховочном тросе на поверхность земли уже мёртвым.

Уголовное дело завели за нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Напомним, трагедия случилась днём 2 октября в поле в Авиастроительном районе Казани.

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