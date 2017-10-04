Притворившийся главой стройфирмы мужчина обманул жительницу Воронежа на 5 млн рублей

Мужчина заключил с жительницей Воронежа договор подряда на 5,4 млн рублей от имени руководителя строительной организации, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в среду, 4 октября. Получив деньги, он действительно организовал строительство, однако через некоторое время, не завершив его, скрылся с оставшимися 1,9 млн рублей.

Инцидент произошел в 2015 году. Подозреваемый действовал под вымышленной фамилией, однако подделал подпись реального главы стройфирмы. Полиция нашла мужчину в Белгородской области. Он попал под уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Санкция по статье — до 10 лет лишения свободы.