Притворившийся главой стройфирмы мужчина обманул жительницу Воронежа на 5 млн рублей
Полиция заподозрила 52-летнего мужчину в мошенничестве при строительстве жилого дома.
Полиция заподозрила 52-летнего мужчину в мошенничестве при строительстве жилого дома.
Мужчина заключил с жительницей Воронежа договор подряда на 5,4 млн рублей от имени руководителя строительной организации, сообщила
Инцидент произошел в 2015 году. Подозреваемый действовал под вымышленной фамилией, однако подделал подпись реального главы стройфирмы. Полиция нашла мужчину в Белгородской области. Он попал под уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Санкция по статье — до 10 лет лишения свободы.
Подозреваемого взяли под стражу. Правоохранители устанавливают его причастность к аналогичным преступлениям.