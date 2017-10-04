Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин поспорил с губернатором Петербурга Полтавченко
Нарколог рассказал о собственной наркозависимости: история пациента
На ВГТРК подали в суд из-за программы Андрея Малахова
Путин поспорил с губернатором Петербурга Полтавченко
В МИД ответили Ринкевичу об "упавшей на пол конфете" для РФ
Глохнувший локомотив: экономика Поднебесной на грани краха Все серьезно: в 2018-м в китайской экономике могут проступить застарелые проблемы
Любовь Аксенова — о «Бывших», похудении и преодолении себя
53-летняя Моника Беллуччи снимется в фильме ужасов «Некромант»
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
«Как она изменилась»: Сеть о располневшей Наташе Королевой
"Я в курсе, сколько вешу": ответ Гузеевой критикам
13 лучших обложек культового журнала Playboy
Ксения Собчак кардинально сменила имидж (фото)
Вера Брежнева пришла на свадьбу в прозрачном платье – СМИ
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
В России закроется известная сеть ресторанов
Для военных РФ подешевеет ипотека
Фоторепортажи
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
11:48 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Притворившийся главой стройфирмы мужчина обманул жительницу Воронежа на 5 млн рублей

Полиция заподозрила 52-летнего мужчину в мошенничестве при строительстве жилого дома.

Мужчина заключил с жительницей Воронежа договор подряда на 5,4 млн рублей от имени руководителя строительной организации, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в среду, 4 октября. Получив деньги, он действительно организовал строительство, однако через некоторое время, не завершив его, скрылся с оставшимися 1,9 млн рублей.

Инцидент произошел в 2015 году. Подозреваемый действовал под вымышленной фамилией, однако подделал подпись реального главы стройфирмы. Полиция нашла мужчину в Белгородской области. Он попал под уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Санкция по статье — до 10 лет лишения свободы.

Подозреваемого взяли под стражу. Правоохранители устанавливают его причастность к аналогичным преступлениям.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
РЖД запустит пассажирские поезда в обход Украины в Воронежской области 15 ноября
Познер призвал отказаться от названия премии ТЭФИ и статуэтки
«Русская» реклама обнаружилась в ключевых для Трампа штатах
ВКС РФ ликвидировали командование террористов «Джебхат-ан-Нусра»
Посольство РФ в США показало фото вторжения в генконсульство
Суд в Греции постановил выдать США россиянина Винника
В ФСБ заявили о планах ИГ создать новую террористическую сеть
СМИ: бывшая актриса обвинила Полански в изнасиловании
Спорт
В Лас-Вегас, но не в Пхенчхан: в среду открывается сезон НХЛ 101-й по счету сезон Национальной хоккейной лиги стартует в среду четырьмя матчами
Авто
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл В России начался выпуск байков, которые позиционируются как «самое современное средство передвижения». Об этом сообщил глава Роснано Анатолий Чубайс
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ В Москве прошла ежегодная церемония вручения престижной телевизионной премии
Недвижимость
В Крыму могут ввести налог на койко-место
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Леди
В моду вошло уменьшение губ (фото) Откуда взялся тренд и как избавиться от лишних объемов в области рта, рассказывают эксперты
Дети
Виктория Дайнеко показала фото из роддома Певица вспомнила события двухлетней давности.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь