ИГИЛ взял в плен российских солдат, СМИ сообщают, что один из них уроженец Молдовы

Как сообщают СМИ, один из них уроженец Молдовы Григорий Цуркану. Власти Кишинёва эту информацию пока не подтвердили. Видео с заложниками опубликовало новостное агентство Amaq.



По данным журналистов «Новой газеты», Григорий Цуркану является членом общественной организации «Боевое братство. Домодедово». Ранее он участвовал в боях в Югославии.