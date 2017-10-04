ИГИЛ взял в плен российских солдат, СМИ сообщают, что один из них уроженец Молдовы
Во время боёв за сирийский город
Во время боёв за сирийский город
Как сообщают СМИ, один из них уроженец Молдовы Григорий Цуркану. Власти Кишинёва эту информацию пока не подтвердили. Видео с заложниками опубликовало новостное агентство Amaq.
По данным журналистов «Новой газеты», Григорий Цуркану является членом общественной организации «Боевое братство. Домодедово». Ранее он участвовал в боях в Югославии.
Второй заложник — Роман Заболотный. Он заявил на камеру, что родом из Ростовской области. В российском Минобороны опровергли информацию о пленных солдатах.
Россия дислоцировала свои войска в Сирии в 2015 году.