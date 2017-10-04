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12:01 (мск), источник: Publika.md

ИГИЛ взял в плен российских солдат, СМИ сообщают, что один из них уроженец Молдовы

Во время боёв за сирийский город Эш-Шула джихадисты ИГИЛ взяли в заложники двоих российских солдат.

Источник: Publika.md

Как сообщают СМИ, один из них уроженец Молдовы Григорий Цуркану. Власти Кишинёва эту информацию пока не подтвердили. Видео с заложниками опубликовало новостное агентство Amaq.

По данным журналистов «Новой газеты», Григорий Цуркану является членом общественной организации «Боевое братство. Домодедово». Ранее он участвовал в боях в Югославии.

Второй заложник — Роман Заболотный. Он заявил на камеру, что родом из Ростовской области. В российском Минобороны опровергли информацию о пленных солдатах.

Россия дислоцировала свои войска в Сирии в 2015 году.

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