На скользкой трассе в Челябинской области произошло смертельное ДТП
Трагедия произошла накануне в десять часов утра на 5 километре трассы «Челябинск — Октябрьское», сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Трагедия произошла накануне в десять часов утра на 5 километре трассы «Челябинск — Октябрьское», сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
По данным областного ГИБДД, 19-летний водитель, управляя автомобилем Kia Spectra, не справился с управлением и оказался на встречной полосе, по которой ехала Honda Accord. От столкновения двух машин погиб 35-летний пассажир Kia.
Инспекторы выясняют все причины и подробности ДТП.