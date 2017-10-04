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11:52 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

На скользкой трассе в Челябинской области произошло смертельное ДТП

Трагедия произошла накануне в десять часов утра на 5 километре трассы «Челябинск — Октябрьское», сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

По данным областного ГИБДД, 19-летний водитель, управляя автомобилем Kia Spectra, не справился с управлением и оказался на встречной полосе, по которой ехала Honda Accord. От столкновения двух машин погиб 35-летний пассажир Kia.

Инспекторы выясняют все причины и подробности ДТП.

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