ДТП с участием трамвая и двух иномарок произошло в Ростове
ДТП с участием трамвая и двух иномарок произошло в донской столице 4 октября.
ДТП с участием трамвая и двух иномарок произошло в донской столице 4 октября.
Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, инцидент произошел в 9.30 Пролетарском районе города.
По предварительным данным, Ford Focus столкнулся с Hyundai, не предоставив ему преимущество в движении.
Затем произошло столкновение Hyundai и трамвая.
В результате ДТП никто не пострадал.
Полиция начала проверку по факту происшествия.