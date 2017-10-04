Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украина все-таки добилась изгнания российских денег
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
На ВГТРК подали в суд из-за программы Андрея Малахова
Суровая зима отменяется: синоптики рассказали, что ждет россиян
МИД о действиях Канады: неприкрытое вмешательство в дела РФ
Что известно о Стивене Пэддоке, убившем 59 человек в Лас-Вегасе«Никаких проблем с законом», плохая генетика и присяга «халифу»
Крымский мост готовятся защищать от удара Украины - СМИ
Пентагон пугает РФ с помощью «Кабанчиков»
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
«Как бабушка»: в Сети обсуждают располневшую Наташу Королеву
"Я в курсе, сколько вешу": ответ Гузеевой критикам
На Украине изменили размер минимальной пенсии
Путин поспорил с губернатором Петербурга
Вера Брежнева пришла на свадьбу в прозрачном платье – СМИ
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
ФСБ раскрыла похищавшую федеральные земли банду
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Фоторепортажи
20Референдум в Каталонии
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
12:53 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

ДТП с участием трамвая и двух иномарок произошло в Ростове

ДТП с участием трамвая и двух иномарок произошло в донской столице 4 октября.

Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, инцидент произошел в 9.30 Пролетарском районе города.

По предварительным данным, Ford Focus столкнулся с Hyundai, не предоставив ему преимущество в движении.

Затем произошло столкновение Hyundai и трамвая.

В результате ДТП никто не пострадал.

Полиция начала проверку по факту происшествия.

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Титул «Мистер Студенчество России-2017» завоевал акробат из Моздока
Познер призвал отказаться от названия премии ТЭФИ и статуэтки
«Русская» реклама обнаружилась в ключевых для Трампа штатах
ВКС РФ ликвидировали командование террористов «Джебхат-ан-Нусра»
Нобелевскую премию по химии дали за криоэлектронную микроскопию
Суд в Греции постановил выдать США россиянина Винника
В ФСБ заявили о планах ИГ создать новые ячейки
СМИ: бывшая актриса обвинила Полански в изнасиловании
Спорт
В Лас-Вегас, но не в Пхенчхан: в среду открывается сезон НХЛ 101-й по счету сезон Национальной хоккейной лиги стартует в среду четырьмя матчами
Авто
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл В России начался выпуск байков, которые позиционируются как «самое современное средство передвижения». Об этом сообщил глава Роснано Анатолий Чубайс
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ В Москве прошла ежегодная церемония вручения престижной телевизионной премии
Недвижимость
ФСБ раскрыла похищавшую федеральные земли банду
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Леди
В моду вошло уменьшение губ (фото) Откуда взялся тренд и как избавиться от лишних объемов в области рта, рассказывают эксперты
Дети
Виктория Дайнеко показала фото из роддома Певица вспомнила события двухлетней давности.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь