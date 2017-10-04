Кыргызстан договаривается о возвращении тел своих граждан, погибших под Алматы
Кыргызстан договаривается о возвращении тел своих граждан, погибших при крушении самолета Ан-28 под Алматы, сообщает РИА Новости со ссылкой на
Кыргызстан договаривается о возвращении тел своих граждан, погибших при крушении самолета Ан-28 под Алматы, сообщает РИА Новости со ссылкой на
«По предварительной информации Генерального консульства Кыргызстана в Алматы, два члена экипажа являлись гражданами Кыргызской Республики», — сообщили в
По данным ведомства, это командир судна Геннадий Цой и бортинженер Бейшенбек Акматбаев. Сейчас в Казахстане происходит процедура опознания погибших, после чего будет решен вопрос о возвращении их тел на родину.
«В настоящий момент ведется работа компетентных органов двух стран по вопросу транспортировки тел погибших граждан Кыргызстана на родину», — добавили в
Напомним, 3 октября всего через 12 минут после взлета из Алматы исчез с радаров самолет малой авиации Ан-28 авиакомпании East Wing. Он выполнял полет по оказанию медицинской помощи по маршруту Алматы — Шымкент. На борту находились пять человек.
Позже самолет санавиации обнаружили горящим под Алматы. Все пять человек погибли на месте. Как рассказали в авиакомпании East Wing, врачи летели на консультацию. Воздушное судно было произведено в Польше в 1990 году.