Кыргызстан договаривается о возвращении тел своих граждан, погибших под Алматы

Источник: Tengrinews

«По предварительной информации Генерального консульства Кыргызстана в Алматы, два члена экипажа являлись гражданами Кыргызской Республики», — сообщили в пресс-службе МИД.

По данным ведомства, это командир судна Геннадий Цой и бортинженер Бейшенбек Акматбаев. Сейчас в Казахстане происходит процедура опознания погибших, после чего будет решен вопрос о возвращении их тел на родину.

«В настоящий момент ведется работа компетентных органов двух стран по вопросу транспортировки тел погибших граждан Кыргызстана на родину», — добавили в пресс-службе.

Напомним, 3 октября всего через 12 минут после взлета из Алматы исчез с радаров самолет малой авиации Ан-28 авиакомпании East Wing. Он выполнял полет по оказанию медицинской помощи по маршруту Алматы — Шымкент. На борту находились пять человек.