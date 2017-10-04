Экологи заявили о загрязнении воздуха выше нормы у детских садов в Москве

Воздух возле детских учреждений Москвы, расположенных возле автотрасс, загрязнен в 1,5−3 раза сильнее, чем это предусмотрено нормой, говорится в исследовании «Гринпис России», с которым ознакомился РБК.

Экологи исследовали воздух на территории четырех детских садов и одного научного центра здоровья детей, расположенных возле крупных магистралей, в том числе Третьего транспортного кольца, Ленинского и Рязанского проспектов. Измерения проводились в течение суток в разную погоду.

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У всех этих детских учреждений зафиксированы превышения предельно допустимых среднесуточных концентраций (ПДК) по одному или нескольким опасным веществам, в том числе диоксиду азота, монооксиду азота и озону.

По диоксиду азота норма превышена в 1,3−1,5 раза везде. Концентрация оксида азота в двух точках завышена более, чем в три раза. Уровень озона рядом с тремя детскими учреждениями превышает норму в 1,2−1,8 раза. По итогам исследования не оказалось ни одного объекта, в котором не было бы превышения хотя бы одного из вредных веществ.

Наибольший уровень загрязнения был зафиксирован рядом с Научным центром здоровья детей на Ломоносовском проспекте, 2/62. В ясную безветренную погоду средняя концентрация диоксида азота превышала 60 мкг/м3, что в полтора раза больше принятой в России среднесуточной нормы. Исследование «Гринпис»

Дошкольные учреждения, где проводился мониторинг, расположены в Северо-Западном, Южном, Юго-Восточном и Юго-Западном округах. Данные исследования можно с большой долей вероятности распространить и на другие детские сады, больницы и поликлиники в Москве, утверждают экологи, поскольку многие из таких объектов также расположены рядом с крупными трассами. «Результаты этого исследования заставляют беспокоиться за здоровье детей по всей Москве», — говорится в материалах «Гринпис».

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В Москве ежегодно 5−7 тыс. преждевременных смертей связано с загрязнением воздуха, приводит «Гринпис» в своем исследовании оценку профессора РАН Бориса Ревича. Повышенное содержание вредных веществ замедляет у детей рост легких и повышает шанс заболевания астмой, говорится в материалах экологов.

Загрязнение воздуха в крупных городах на 80−90% связано с транспортными выхлопами.

Ситуацию в Москве ухудшила программа по замене троллейбусов на автобусы, заявил РБК пресс-секретарь «Гринпис России» Константин Фомин.

«Троллейбусы, трамваи и электробусы — гораздо более экологичный транспорт. В Лондоне, Берлине и других крупных европейских городах, согласно аналогичным исследованиям, превышение вредных веществ в воздухе примерно такое же, как в Москве», — утверждает Фомин.

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Для улучшения ситуации нужно перемещать детские учреждения дальше от крупных магистралей и создавать вокруг социально важных объектов зоны, в которые запрещен въезд неэкологичного транспорта, полагают в «Гринпис».

Замена троллейбусов на автобусы повышает загрязненность воздуха в Москве, соглашается эколог Андрей Пешков. Вторая проблема — пробки, поскольку в пробках транспорт выделяет больше вредных веществ из-за постоянного разгона и торможения. Еще в советское время экологи поделили Москву на зоны опасности: вылетные магистрали и прилегающие к ним территории были отнесены к красным зонам, рассказал Пешков.

Автомобильные выбросы канцерогенны, то есть провоцируют рак, добавил эколог.

Дети и пожилые люди в особой группе риска. В детском организме иммунная, легочная и слизистая системы еще не развиты. У пожилых людей они уже не в состоянии сопротивляться негативному воздействию окружающей среды. Андрей Пешков Эколог

РБК направил запрос в пресс-службу департамента транспорта с просьбой прокомментировать выводы экологов.

Частичную замену троллейбусов на автобусы московская мэрия начала в прошлом году. Вице-мэр по транспорту Максим Ликсутов утверждал, что троллейбусная сеть крайне изношена. В 2017 году Москва закупит 900 новых автобусов и 100 трамваев. Новые автобусы должны иметь двигатели «Евро-5».

В июле мэр Москвы Сергей Собянин обещал за три года перевести Москву на электробусы.

Уже в декабре планируется объявить конкурс на закупку для «Мосгортранса» 300 электробусов, рассказал в интервью телеканалу РБК глава транспортного предприятия Евгений Михайлов.