Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин поспорил с губернатором Петербурга Полтавченко
Ученые выяснили, почему с возрастом труднее похудеть
На ВГТРК подали в суд из-за программы Андрея Малахова
Путин поспорил с губернатором Петербурга Полтавченко
В МИД ответили Ринкевичу об "упавшей на пол конфете" для РФ
Путин о Каталонии: мы переживаем, но это не наше дело Москва надеется, что Испании удастся преодолеть кризис после референдума, заявил президент
Толстоганова и Ливанов играют мужа и жену: первые фото со съемок
Любовь Аксенова — о «Бывших», похудении и преодолении себя
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
«Как бабушка»: в Сети обсуждают располневшую Наташу Королеву
"Я в курсе, сколько вешу": ответ Гузеевой критикам
13 лучших обложек культового журнала Playboy
Ксения Собчак кардинально сменила имидж (фото)
Вера Брежнева пришла на свадьбу в прозрачном платье – СМИ
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
В России закроется известная сеть ресторанов
Для военных РФ подешевеет ипотека
Фоторепортажи
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
12:01 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В центре Челябинска проходит массовая эвакуация из зданий

ЧЕЛЯБИНСК, 4 октября. ФедералПресс. До Челябинска докатилась вторая волна массовых сообщений о минировании зданий. В числе пострадавших организаций уже значатся правительство области, ряд министерств и даже областное телевидение, передает с места событий корреспондент «ФедералПресс».

Во второй половине дня в Челябинске началась волна сообщений о минировании зданий, прежде всего правительственных.

Источник: РИА "ФедералПресс"

Как сообщает корреспондент «ФедералПресс», эвакуированы сотрудники правительства региона, министерств образования и науки, финансов, экологии, сельского хозяйства и прочие.

«Поступил звонок с сообщением о том, что в здании заложена бомба. Нас всех вывели на улицу. Приехали соответствующие службы, проводятся проверки. Нас постоянно просят отойти подальше», — сообщила «ФедералПресс» руководитель пресс-службы министерства образования Челябинской области Алиса Пащенко.

Людей выводят на улицы, к месту происшествий стягиваются силы полиции и МЧС. Мимо редакции «ФедералПресс», которая располагается в центре города, одна за другой проносятся спецмашины МЧС с тревожными сиренами. Впрочем, полиция пока не дает никаких официальных комментариев. Не делает заявлений и МЧС.

Источник: РИА "ФедералПресс"

Напомним, 10 сентября в Челябинске из-за угрозы терактов эвакуировали посетителей сразу нескольких крупных торгово-развлекательных центров. В общей сложности на улицу вывели порядка 18 тысяч человек.

Добавим, на прошлой неделе массовые эвакуации прошли в Екатеринбурге. К вечеру количество «заминированных» объектов достигло 70. В их числе почти все высшие учебные заведения города — Лесотехнический, Горный, Юридический, Педагогический университеты, РГППУ, РАНХиГС и автодорожный колледж. Помимо этого, эвакуация прошла более чем в 20 школах города, детсадах, крупнейших торговых центрах, Доме актера, резиденции губернатора, Главпочтампте, Пенсионном фонде и представительстве ХМАО и ЯНАО.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Гендиректор «Крымэнерго» уволен за провал работы
Познер призвал отказаться от названия премии ТЭФИ и статуэтки
«Русская» реклама обнаружилась в ключевых для Трампа штатах
ВКС РФ ликвидировали командование террористов «Джебхат-ан-Нусра»
Посольство РФ в США показало фото вторжения в генконсульство
Суд в Греции постановил выдать США россиянина Винника
В ФСБ заявили о планах ИГ создать новую террористическую сеть
СМИ: бывшая актриса обвинила Полански в изнасиловании
Спорт
В Лас-Вегас, но не в Пхенчхан: в среду открывается сезон НХЛ 101-й по счету сезон Национальной хоккейной лиги стартует в среду четырьмя матчами
Авто
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл В России начался выпуск байков, которые позиционируются как «самое современное средство передвижения». Об этом сообщил глава Роснано Анатолий Чубайс
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ В Москве прошла ежегодная церемония вручения престижной телевизионной премии
Недвижимость
В Крыму могут ввести налог на койко-место
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Леди
В моду вошло уменьшение губ (фото) Откуда взялся тренд и как избавиться от лишних объемов в области рта, рассказывают эксперты
Дети
Виктория Дайнеко показала фото из роддома Певица вспомнила события двухлетней давности.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь