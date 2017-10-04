В центре Челябинска проходит массовая эвакуация из зданий

Во второй половине дня в Челябинске началась волна сообщений о минировании зданий, прежде всего правительственных.

Источник: РИА "ФедералПресс"

Как сообщает корреспондент «ФедералПресс», эвакуированы сотрудники правительства региона, министерств образования и науки, финансов, экологии, сельского хозяйства и прочие.

«Поступил звонок с сообщением о том, что в здании заложена бомба. Нас всех вывели на улицу. Приехали соответствующие службы, проводятся проверки. Нас постоянно просят отойти подальше», — сообщила «ФедералПресс» руководитель пресс-службы министерства образования Челябинской области Алиса Пащенко.

Людей выводят на улицы, к месту происшествий стягиваются силы полиции и МЧС. Мимо редакции «ФедералПресс», которая располагается в центре города, одна за другой проносятся спецмашины МЧС с тревожными сиренами. Впрочем, полиция пока не дает никаких официальных комментариев. Не делает заявлений и МЧС.

Источник: РИА "ФедералПресс"

Напомним, 10 сентября в Челябинске из-за угрозы терактов эвакуировали посетителей сразу нескольких крупных торгово-развлекательных центров. В общей сложности на улицу вывели порядка 18 тысяч человек.