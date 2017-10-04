В центре Челябинска проходит массовая эвакуация из зданий

Во второй половине дня в Челябинске началась волна сообщений о минировании зданий, прежде всего правительственных.
Как сообщает корреспондент «ФедералПресс», эвакуированы сотрудники правительства региона, министерств образования и науки, финансов, экологии, сельского хозяйства и прочие.
«Поступил звонок с сообщением о том, что в здании заложена бомба. Нас всех вывели на улицу. Приехали соответствующие службы, проводятся проверки. Нас постоянно просят отойти подальше», — сообщила «ФедералПресс» руководитель пресс-службы министерства образования Челябинской области Алиса Пащенко.
Людей выводят на улицы, к месту происшествий стягиваются силы полиции и МЧС. Мимо редакции «ФедералПресс», которая располагается в центре города, одна за другой проносятся спецмашины МЧС с тревожными сиренами. Впрочем, полиция пока не дает никаких официальных комментариев. Не делает заявлений и МЧС.
Напомним, 10 сентября в Челябинске из-за угрозы терактов эвакуировали посетителей сразу нескольких крупных торгово-развлекательных центров. В общей сложности на улицу вывели порядка 18 тысяч человек.
Добавим, на прошлой неделе массовые эвакуации прошли в Екатеринбурге. К вечеру количество «заминированных» объектов достигло 70. В их числе почти все высшие учебные заведения города — Лесотехнический, Горный, Юридический, Педагогический университеты, РГППУ, РАНХиГС и автодорожный колледж. Помимо этого, эвакуация прошла более чем в 20 школах города, детсадах, крупнейших торговых центрах, Доме актера, резиденции губернатора, Главпочтампте, Пенсионном фонде и представительстве ХМАО и ЯНАО.