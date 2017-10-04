Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Крымский мост готовят к бою с Украиной
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
На ВГТРК подали в суд из-за программы Андрея Малахова
Под угрозой люди за 45 лет: ЦБ предупредил о схеме мошенничества
Заслуженный артист России Михаил Клейн умер во время концерта
Что известно о Стивене Пэддоке, убившем 59 человек в Лас-Вегасе«Никаких проблем с законом», плохая генетика и присяга «халифу»
Дарья Пынзарь впервые снялась в кино
Татьяна Арнтгольц стала телеведущей на съемках нового сериала
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
"Уберите ее!": Зрители недовольны поведением Меньшовой
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
54-летний Джонни Депп заметно похорошел после развода (фото)
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото)
Вера Брежнева пришла на свадьбу в прозрачном платье – СМИ
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
Гипермаркеты «Карусель» выставили на продажу
Как правильно подготовить дачу к зиме
Фоторепортажи
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
12:02 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пермяков просят помочь в опознании грабителей

Мужчины, угрожая сотруднику пункта приёма металла, забрали из кассы 46 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска устанавливают личности подозреваемых в грабеже. Двое мужчин напали на сотрудника пункта приёма металла на улице Фоминской в Перми.

Применив силу, они забрали из кассы 46 тысяч рублей.

«В ходе работы над раскрытием преступления сотрудники полиции установили, что злоумышленники скрылись на автомобиле службы такси. Водитель был найден и опрошен. Выяснилось, что подозреваемых он подвез к продуктовому магазину в Кировском районе и более не встречал», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Полицейские отсмотрели записи с камер видеонаблюдения в магазине. Подозреваемые попали на видео, пока стояли на кассе и покупали продукты.

По имеющейся информации, подозреваемые приехали в Пермский край из соседнего региона.

Всех, кто располагает сведениями о личностях и возможном местонахождении этих людей, сотрудники полиции просят позвонить по телефонам: 218−83−93, 218−83−94, 8−909−110−74−94, 8−950−440−039−27.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
«Ипотека вместо брата». Обманутые дольщики обратились к президенту
Познер призвал отказаться от названия премии ТЭФИ и статуэтки
«Русская» реклама обнаружилась в ключевых для Трампа штатах
ВКС РФ ликвидировали командование террористов «Джебхат-ан-Нусра»
Посольство РФ в США показало фото вторжения в генконсульство
Суд в Греции постановил выдать США россиянина Винника
В ФСБ заявили о планах ИГ создать новую террористическую сеть
СМИ: бывшая актриса обвинила Полански в изнасиловании
Спорт
В Лас-Вегас, но не в Пхенчхан: в среду открывается сезон НХЛ 101-й по счету сезон Национальной хоккейной лиги стартует в среду четырьмя матчами
Авто
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл В России начался выпуск байков, которые позиционируются как «самое современное средство передвижения». Об этом сообщил глава Роснано Анатолий Чубайс
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ В Москве прошла ежегодная церемония вручения престижной телевизионной премии
Недвижимость
В Крыму могут ввести налог на койко-место
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Леди
В моду вошло уменьшение губ (фото) Откуда взялся тренд и как избавиться от лишних объемов в области рта, рассказывают эксперты
Дети
Виктория Дайнеко показала фото из роддома Певица вспомнила события двухлетней давности.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь