Пермяков просят помочь в опознании грабителей

Сотрудники уголовного розыска устанавливают личности подозреваемых в грабеже. Двое мужчин напали на сотрудника пункта приёма металла на улице Фоминской в Перми.

Применив силу, они забрали из кассы 46 тысяч рублей.

«В ходе работы над раскрытием преступления сотрудники полиции установили, что злоумышленники скрылись на автомобиле службы такси. Водитель был найден и опрошен. Выяснилось, что подозреваемых он подвез к продуктовому магазину в Кировском районе и более не встречал», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Полицейские отсмотрели записи с камер видеонаблюдения в магазине. Подозреваемые попали на видео, пока стояли на кассе и покупали продукты.

По имеющейся информации, подозреваемые приехали в Пермский край из соседнего региона.