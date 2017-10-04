Пермяков просят помочь в опознании грабителей
Мужчины, угрожая сотруднику пункта приёма металла, забрали из кассы 46 тысяч рублей.
Мужчины, угрожая сотруднику пункта приёма металла, забрали из кассы 46 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска устанавливают личности подозреваемых в грабеже. Двое мужчин напали на сотрудника пункта приёма металла на улице Фоминской в Перми.
Применив силу, они забрали из кассы 46 тысяч рублей.
«В ходе работы над раскрытием преступления сотрудники полиции установили, что злоумышленники скрылись на автомобиле службы такси. Водитель был найден и опрошен. Выяснилось, что подозреваемых он подвез к продуктовому магазину в Кировском районе и более не встречал», — сообщает
Полицейские отсмотрели записи с камер видеонаблюдения в магазине. Подозреваемые попали на видео, пока стояли на кассе и покупали продукты.
По имеющейся информации, подозреваемые приехали в Пермский край из соседнего региона.
Всех, кто располагает сведениями о личностях и возможном местонахождении этих людей, сотрудники полиции просят позвонить по телефонам: 218−83−93, 218−83−94, 8−909−110−74−94, 8−950−440−039−27.