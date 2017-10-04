В Сосновском районе собака отрыла артиллерийский снаряд

Вчера, 3 октября, в 15 часов 15 минут в центр оперативного Управления Росгвардии по Челябинской области поступила информация об обнаружении в поселке Трубном предмета, внешне схожего с артиллерийским снарядом. Незамедлительно на место происшествия прибыли сотрудники инженерно-технической группы ОМОН.

«Звонивший — хозяин частного дома пояснил, что предмет во дворе отрыла собака. На момент обследования территория возле дома была оцеплена, граждане, находившиеся по соседству — эвакуированы», — рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Саперами установлено, что предметом является учебный 125 мм артиллерийский снаряд без взрывателя и взрывчатого вещества. Опасности для жизни и здоровья граждан не представляет.