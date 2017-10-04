Челябинка выпала из автобуса, который поехал с открытой дверью

«Остановился 38-й автобус. Полный, но место там было. Мама зашла в него, взялась за поручень, и он резко поехал, не закрыв дверь. Автобус уехал как ни в чём ни бывало. Потом остановился какой-то мужчина, подошёл к ней и увёз в травмпункт», — — рассказала дочь пострадавшей Анастасия.