Челябинка выпала из автобуса, который поехал с открытой дверью
Челябинка выпала из автобуса, который поехал с открытой дверью. По факту инцидента проводится проверка.
Челябинка выпала из автобуса, который поехал с открытой дверью. По факту инцидента проводится проверка.
Женщина выпала
«Остановился 38-й автобус. Полный, но место там было. Мама зашла в него, взялась за поручень, и он резко поехал, не закрыв дверь. Автобус уехал как ни в чём ни бывало. Потом остановился
Врачи диагностировали у женщины сотрясение. Близкие намерены обратиться в полицию.
Добавим, маршрутка № 38 принадлежит компании ООО «Общественный городской транспорт», подконтрольная администрации Челябинска.