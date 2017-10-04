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12:10 (мск), источник: Uralpress.ru

Челябинка выпала из автобуса, который поехал с открытой дверью

Челябинка выпала из автобуса, который поехал с открытой дверью. По факту инцидента проводится проверка.

Женщина выпала из-за открытых дверей автобуса, который тронулся от остановки.

«Остановился 38-й автобус. Полный, но место там было. Мама зашла в него, взялась за поручень, и он резко поехал, не закрыв дверь. Автобус уехал как ни в чём ни бывало. Потом остановился какой-то мужчина, подошёл к ней и увёз в травмпункт», — — рассказала дочь пострадавшей Анастасия.

Врачи диагностировали у женщины сотрясение. Близкие намерены обратиться в полицию.

Добавим, маршрутка № 38 принадлежит компании ООО «Общественный городской транспорт», подконтрольная администрации Челябинска.

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