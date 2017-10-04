Из-за гололеда в Омске за утро произошло аварий в шесть раз больше, чем обычно
Дороги Омска переполнены авариями, а соцстети — фотографиями ДТП. Горожане считают, что «день жестянщика» наступил уже сегодня.
Дороги Омска переполнены авариями, а соцстети — фотографиями ДТП. Горожане считают, что «день жестянщика» наступил уже сегодня.
Снег застал врасплох многих автомобилистов, не успевших «переобуть» своих железных коней в зимнюю резину. Непогода спровоцировала большое число аварий. Как сообщили порталу Om1.ru в УГИБДД УВМД по Омской области, с 7 утра до 12:30 в Омске произошло 36 ДТП.
Отметим, накануне, в понедельник и вторник, было зарегистрировано 6 и 7 аварий соответственно, что в 6 раз меньше, чем сегодня.
Из 36 ДТП 33 обошлись без пострадавших, однако в трех пострадало 4 человека.
Так, на дороге возле станции «Входная» на дороге «Иртыш» рано утром, около 7 часов, столкнулись «ВАЗ-2106» и отечественная «Нива».
На фотографиях, размещенных в соцсетях, видно, что один из водителей лежит на дороге, очевидно, удар был сильный.
Как пояснили в УГИБДД, водитель «шестерки» не пропустил «Ниву». Оба водителя были доставлены в больницу.
Не все автомобилисты, не сменившие резину на зимнюю, снижали скорость и вписывались в повороты, что привело к печальным последствиям. Так, водитель «Пежо-206» на дороге
Аварии происходили как на центральных магистралях, так и на узких улицах города.
Наиболее сложная ситуация на мостах и виадуках — на них в такую погоду обычно образуется наледь.
Также ДТП не миновали и общественный транспорт — так, на улице Нефтезаводской
Впрочем, омичи отмечают, что скользкие дороги и отсутствие зимней резины — не причина аварий. Горожане подчеркивают, что причина — в головах.
Сергей Анатольевич:
— Просто не надо торопиться!
Игорь Сергеев:
— Вот даже там где явно должны быть виноваты мозги, наши люди умудряются спихнуть все на злосчастную резину.
Серегин Да-Да:
— Они не резиновые жертвы… А жертвы своей тупости.
Аварийная ситуация на дорогах может продлиться и завтра. Управление ГИБДД по Омской области предупреждает водителей о неблагоприятных дорожных условиях. По прогнозам синоптиков, дождь, мокрый снег и гололед сохранятся и завтра.
Госавтоинспекторы просят автомобилистов ездить очень осторожно, не превышать скорость, выдерживать безопасную дистанцию и избегать резкого торможения. Наиболее вероятно возникновение гололеда на эстакадах, мостах и путепроводах.