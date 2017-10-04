Две школьницы пострадали в ДТП в Куйтунском районе

В Куйтунском районе полицейские выясняют детали ДТП, в котором пострадали две школьницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Авария произошла 3 октября вечером на 3 км трассы Кундуй- Ан-Станица- Амур. Как установили автоинспекторы, 22-летний житель посёлка Лермонтовский на автомобиле «Мазда-Фамилия» не выбрал безопасную скорость движения и съехал с дороги.

В результате аварии в медучреждение были доставлены три пассажира иномарки, в числе которых 24-летний мужчина и две школьницы.