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12:31 (мск), источник: АиФ Иркутск

Две школьницы пострадали в ДТП в Куйтунском районе

Из-за аварии составлено 8 административных протоколов.

В Куйтунском районе полицейские выясняют детали ДТП, в котором пострадали две школьницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Авария произошла 3 октября вечером на 3 км трассы Кундуй- Ан-Станица- Амур. Как установили автоинспекторы, 22-летний житель посёлка Лермонтовский на автомобиле «Мазда-Фамилия» не выбрал безопасную скорость движения и съехал с дороги.

В результате аварии в медучреждение были доставлены три пассажира иномарки, в числе которых 24-летний мужчина и две школьницы.

Медосвидетельствование показало, что водитель был нетрезв. Кроме того, автомобилист не имел права на управление транспортом, пассажиры и водитель не были пристегнуты ремнями безопасности, машина не была зарегистрирована, а также отсутствовал страховой полис. Иномарка принадлежит пассажиру. Машина помещена на арестплощадку.

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