Снегопад удвоил количество ДТП на Среднем Урале
Водители и дорожники оказались не готовы к зиме.
Водители и дорожники оказались не готовы к зиме.
Аварийность на дорогах Свердловской области 3 октября выросла в два раза
В регионе произошло почти 300 ДТП при среднем показателе 150−170. Два человека погибли и 11 получили травмы в авариях, произошедших
Синоптики предупреждали о грядущем похолодании и снежных осадках за неделю, однако для автомобилистов и дорожных организаций погодные изменения стали неожиданностью. «Большинство дорожной техники к работе в зимний период еще не переоборудовали, и наступление необходимости выполнять работы по ликвидации зимней скользкости, со слов ответственных работников, посчитали «форс-мажором», — отметили в ведомстве.
За несвоевременною уборку дорог от наледи и снега составлено 11 административных материалов и выдано 117 предписаний.
Следующее похолодание на Среднем Урале ожидается 23 октября. Госавтоинспекторы настоятельно рекомендуют автомобилистам «переобуться», а дорожникам подготовить технику к зиме.
Стоит напомнить, что 3 октября 2017 года Екатеринбург застыл в 9-балльных пробках. Лидером по аварийности в уральской столице был признан