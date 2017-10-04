Снегопад удвоил количество ДТП на Среднем Урале

Аварийность на дорогах Свердловской области 3 октября выросла в два раза из-за снегопада и гололедицы. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в отделении пропаганды свердловского УГИБДД.

В регионе произошло почти 300 ДТП при среднем показателе 150−170. Два человека погибли и 11 получили травмы в авариях, произошедших из-за заноса автомобилей, водители которых не успели «переобуться».

Синоптики предупреждали о грядущем похолодании и снежных осадках за неделю, однако для автомобилистов и дорожных организаций погодные изменения стали неожиданностью. «Большинство дорожной техники к работе в зимний период еще не переоборудовали, и наступление необходимости выполнять работы по ликвидации зимней скользкости, со слов ответственных работников, посчитали «форс-мажором», — отметили в ведомстве.

За несвоевременною уборку дорог от наледи и снега составлено 11 административных материалов и выдано 117 предписаний.

Следующее похолодание на Среднем Урале ожидается 23 октября. Госавтоинспекторы настоятельно рекомендуют автомобилистам «переобуться», а дорожникам подготовить технику к зиме.