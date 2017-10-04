Уралец заплатит 30 тысяч рублей за укус полицейского в ногу

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России по Свердловской области, ночью 26 марта этого года пьяный злоумышленник отдыхал в кафе на улице Рудничная и стал дебоширить, в связи с чем сотрудниками учреждения на место был вызван наряд полиции. В составе прибывшего наряда был полицейский-кинолог в звании старшего сержанта полиции, который попросил дебошира прекратить. В ответ на законные требования агрессор укусил его за голень правой ноги, причинив стражу порядка физическую боль и ссадину.