Авиакатастрофа под Алматы. Что произошло

Источник: Tengrinews

Что случилось?

3 октября самолет санавиации Ан-28 в 18.35 вылетел из Алматы в сторону Шымкента. В 18.47 на удалении 28 километров от Алматы он пропал с локатора. Позже самолет санавиации обнаружили горящим возле села Междуречинск. Все пять человек, находившиеся на борту, погибли на месте.

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«Самолет упал на моей земле. Первый взрыв был, где-то через минуту второй, затем третий. Дым черный шел, конкретный. Оборванные провода под напряжением были. Дождь шел в это время», — рассказывает очевидец.

Кто был на борту самолета?

Командир воздушного судна Геннадий Цой, второй пилот Евгений Кутафин, авиатехник Бейшибек Ахматбаев, профессор, врач акушер-гинеколог Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии Талгат Патсаев, профессор, врач-реаниматолог Научно-исследовательского института кардиологии и внутренних болезней Жанибек Артыкбаев.

Отметим, что Геннадий Цой и Бейшибек Ахматбаев — граждане Кыргызстана.

Куда они летели?

Как рассказали в Министерстве здравоохранения, врачи направлялись в Шымкент для оказания медицинской помощи роженице, которая находилась в тяжелом состоянии.

Сейчас женщина, к которой летела санавиация, находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Ведутся переговоры с республиканской санавиацией, они будут принимать решение, отправят ли борт еще раз.

Что известно о рухнувшем самолете?

Самолет малой авиации Ан-28 принадлежал авиакомпании East Wing. Воздушное судно было произведено в Польше в 1990 году. Борту было 27 лет.

Ан-28 — многоцелевой легкий самолет короткого взлета и посадки (КВП) с двумя газотурбинными двигателями.

Реакция властей

Министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек выразил свои соболезнования и рассказал о создании специальной комиссии.

«Причины падения самолета будут выяснены в ближайшее время, — написал Касымбек в Facebook.

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Министр здравоохранения Елжан Биртанов отметил, что медицина Казахстана понесла тяжелую утрату. Свои соболезнования выразило и Агентство гражданской авиации при Министерстве транспорта и дорог Кыргызстана.

Что дальше?

По факту крушения самолета Ан-28 под Алматы заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения. Об этом сообщили в Главной транспортной прокуратуре РК.

Специальная комиссия должна будет назвать причины падения самолета.

И еще

Компания East Wing, самолет которой потерпел крушение под Алматы, фигурировала в деле о задержании заместителя генерального директора Республиканского центра санитарной авиации Мадияра Шалгинбаева в апреле 2017 года.