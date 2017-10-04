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12:22 (мск), источник: Tengrinews

Авиакатастрофа под Алматы. Что произошло

Tengrinews.kz рассказывает о том, что известно об авиакатастрофе под Алматы на данный момент.

Источник: Tengrinews

Что случилось?

3 октября самолет санавиации Ан-28 в 18.35 вылетел из Алматы в сторону Шымкента. В 18.47 на удалении 28 километров от Алматы он пропал с локатора. Позже самолет санавиации обнаружили горящим возле села Междуречинск. Все пять человек, находившиеся на борту, погибли на месте.

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«Самолет упал на моей земле. Первый взрыв был, где-то через минуту второй, затем третий. Дым черный шел, конкретный. Оборванные провода под напряжением были. Дождь шел в это время», — рассказывает очевидец.

Кто был на борту самолета?

Командир воздушного судна Геннадий Цой, второй пилот Евгений Кутафин, авиатехник Бейшибек Ахматбаев, профессор, врач акушер-гинеколог Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии Талгат Патсаев, профессор, врач-реаниматолог Научно-исследовательского института кардиологии и внутренних болезней Жанибек Артыкбаев.

Отметим, что Геннадий Цой и Бейшибек Ахматбаев — граждане Кыргызстана.

Куда они летели?

Как рассказали в Министерстве здравоохранения, врачи направлялись в Шымкент для оказания медицинской помощи роженице, которая находилась в тяжелом состоянии.

Сейчас женщина, к которой летела санавиация, находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Ведутся переговоры с республиканской санавиацией, они будут принимать решение, отправят ли борт еще раз.

Что известно о рухнувшем самолете?

Самолет малой авиации Ан-28 принадлежал авиакомпании East Wing. Воздушное судно было произведено в Польше в 1990 году. Борту было 27 лет.

Ан-28 — многоцелевой легкий самолет короткого взлета и посадки (КВП) с двумя газотурбинными двигателями.

Реакция властей

Министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек выразил свои соболезнования и рассказал о создании специальной комиссии.

«Причины падения самолета будут выяснены в ближайшее время, — написал Касымбек в Facebook.

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Министр здравоохранения Елжан Биртанов отметил, что медицина Казахстана понесла тяжелую утрату. Свои соболезнования выразило и Агентство гражданской авиации при Министерстве транспорта и дорог Кыргызстана.

Что дальше?

По факту крушения самолета Ан-28 под Алматы заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения. Об этом сообщили в Главной транспортной прокуратуре РК.

Специальная комиссия должна будет назвать причины падения самолета.

И еще

Компания East Wing, самолет которой потерпел крушение под Алматы, фигурировала в деле о задержании заместителя генерального директора Республиканского центра санитарной авиации Мадияра Шалгинбаева в апреле 2017 года.

По данным Нацбюро по противодействию коррупции, заместитель главы Центра санавиации получал взятки от руководителей частных авиакомпаний за заключение договоров на оказание услуг по предоставлению специализированного воздушного транспорта для перевозки пациентов.

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