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12:37 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Жительницу Новосибирска будут судить за прописку для 35 мигрантов

Пенсионерка прописывала мигрантов у себя на даче в Ленинском районе, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Жительницу Новосибирска будут судить за прописку для 35 мигрантов, заявили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

61-летняя пенсионерка прописывала иностранцев на свое даче в Ленинском районе, но фактически никто из мигрантов там не проживал. По данным оперативников, женщина занималась мошенничеством с пропиской почти год — с июля 2015 по апрель 2016 года.

В настоящее время уголовное дело по статье 322.3 УК РФ (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении), направлено в суд для рассмотрения по существу.

Женщине грозит до трех лет лишения свободы.

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