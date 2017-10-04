Жительницу Новосибирска будут судить за прописку для 35 мигрантов, заявили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

61-летняя пенсионерка прописывала иностранцев на свое даче в Ленинском районе, но фактически никто из мигрантов там не проживал. По данным оперативников, женщина занималась мошенничеством с пропиской почти год — с июля 2015 по апрель 2016 года.

В настоящее время уголовное дело по статье 322.3 УК РФ (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении), направлено в суд для рассмотрения по существу.