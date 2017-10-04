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13:26 (мск), источник: Baikal-info.ru

Пожилая ангарчанка отдала лжепрокурору почти сто тысяч рублей

В Ангарске 57-летняя женщина перевела мошенникам 97 тысяч рублей, которые, как полагала женщина, требовались на оформление компенсации от действий экстрасенсов.

Как 4 октября 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, полицейские выяснили, что женщина ещё в 2012 году обращалась за помощью к экстрасенсам. Тогда лжецелители потребовали за свои услуги 50 тысяч рублей. Таких денег у ангарчанки не нашлось, она сумела отказать экстрасенсам, несмотря на давление со стороны звонивших.

В июле этого года женщине позвонил незнакомец, представившийся сотрудником прокуратуры. Мужчина обратился к ангарчанке по имени и сообщил, что ей, как клиенту экстрасенсов, чья деятельность была признана мошеннической, полагается компенсация в размере 217 тысяч рублей. Но женщине нужно оформить документы, за что лжепрокурор попросил перевести оплату на банковский счёт. После этого аферисты ещё несколько раз просили потерпевшую перечислить крупные суммы денег. В общей сложности пенсионерка отдала мошенникам 97 тысяч рублей. Поняв, что её обманули, она обратилась в полицию.

Полицейские в настоящее время устанавливают личность мошенника. Известно, что номера звонившего зарегистрированы у операторов мобильной связи в Московском регионе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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