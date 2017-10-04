Пожилая ангарчанка отдала лжепрокурору почти сто тысяч рублей
В Ангарске 57-летняя женщина перевела мошенникам 97 тысяч рублей, которые, как полагала женщина, требовались на оформление компенсации от действий экстрасенсов.
В Ангарске 57-летняя женщина перевела мошенникам 97 тысяч рублей, которые, как полагала женщина, требовались на оформление компенсации от действий экстрасенсов.
Как 4 октября 2017 года сообщила
В июле этого года женщине позвонил незнакомец, представившийся сотрудником прокуратуры. Мужчина обратился к ангарчанке по имени и сообщил, что ей, как клиенту экстрасенсов, чья деятельность была признана мошеннической, полагается компенсация в размере 217 тысяч рублей. Но женщине нужно оформить документы, за что лжепрокурор попросил перевести оплату на банковский счёт. После этого аферисты ещё несколько раз просили потерпевшую перечислить крупные суммы денег. В общей сложности пенсионерка отдала мошенникам 97 тысяч рублей. Поняв, что её обманули, она обратилась в полицию.
Полицейские в настоящее время устанавливают личность мошенника. Известно, что номера звонившего зарегистрированы у операторов мобильной связи в Московском регионе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.