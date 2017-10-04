Пожилая ангарчанка отдала лжепрокурору почти сто тысяч рублей

Как 4 октября 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, полицейские выяснили, что женщина ещё в 2012 году обращалась за помощью к экстрасенсам. Тогда лжецелители потребовали за свои услуги 50 тысяч рублей. Таких денег у ангарчанки не нашлось, она сумела отказать экстрасенсам, несмотря на давление со стороны звонивших.

В июле этого года женщине позвонил незнакомец, представившийся сотрудником прокуратуры. Мужчина обратился к ангарчанке по имени и сообщил, что ей, как клиенту экстрасенсов, чья деятельность была признана мошеннической, полагается компенсация в размере 217 тысяч рублей. Но женщине нужно оформить документы, за что лжепрокурор попросил перевести оплату на банковский счёт. После этого аферисты ещё несколько раз просили потерпевшую перечислить крупные суммы денег. В общей сложности пенсионерка отдала мошенникам 97 тысяч рублей. Поняв, что её обманули, она обратилась в полицию.