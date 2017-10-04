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12:51 (мск), источник: Вести - Новосибирск

На заводе в Новосибирской области погрузчик задавил рабочего

Инцидент произошел 3 октября на производстве «Племзавод Ирмень», об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

Источник: Вести - Новосибирск

На заводе в Новосибирской области погрузчик задавил рабочего днем 3 октября, заявили в пресс-службе СУ СКР по НСО.

Трагедия произошла на «Племзаводе Ирмень» в Ордынском районе. Механизатор проводил работы по буртованию кукурузы вместе с 62-летним заведующим семяочистительным комплексом. Рабочий двигался задним ходом на погрузчике, не заметил коллегу и наехал на него.

От полученных травм 62-летний заведующий скончался на месте.

По данному факту проводится проверка. Следователи выясняют, соблюдали ли сотрудники предприятия технику безопасности.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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