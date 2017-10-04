На заводе в Новосибирской области погрузчик задавил рабочего днем 3 октября, заявили в пресс-службе СУ СКР по НСО.

Трагедия произошла на «Племзаводе Ирмень» в Ордынском районе. Механизатор проводил работы по буртованию кукурузы вместе с 62-летним заведующим семяочистительным комплексом. Рабочий двигался задним ходом на погрузчике, не заметил коллегу и наехал на него.