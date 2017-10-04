На заводе в Новосибирской области погрузчик задавил рабочего
Инцидент произошел 3 октября на производстве «Племзавод Ирмень», об этом сообщили в
Инцидент произошел 3 октября на производстве «Племзавод Ирмень», об этом сообщили в
На заводе в Новосибирской области погрузчик задавил рабочего днем 3 октября, заявили в
Трагедия произошла на «Племзаводе Ирмень» в Ордынском районе. Механизатор проводил работы по буртованию кукурузы вместе с 62-летним заведующим семяочистительным комплексом. Рабочий двигался задним ходом на погрузчике, не заметил коллегу и наехал на него.
От полученных травм 62-летний заведующий скончался на месте.
По данному факту проводится проверка. Следователи выясняют, соблюдали ли сотрудники предприятия технику безопасности.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.