В Казани трамвай сбил пешехода

ДТП произошло на проспекте Победы. Как сообщает отдел пропаганды городской ГИБДД, мужчина был пьян и переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.
У него диагностировали сотрясение головного мозга.
Всего за сутки в Казани сбили четырех человек. А вчера — трех детей. При этом к ответственности за нарушение ПДД привлекли 55 пешеходов, а 32 водителя — за не предоставление преимущества в движении пешеходам. 10 автомобилистов задержаны за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.