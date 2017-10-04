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13:26 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани трамвай сбил пешехода

Водитель-пенсионер, управляющий трамваем, сбил в полдень 3 октября 43-летнего мужчину.

ДТП произошло на проспекте Победы. Как сообщает отдел пропаганды городской ГИБДД, мужчина был пьян и переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.

У него диагностировали сотрясение головного мозга.

Всего за сутки в Казани сбили четырех человек. А вчера — трех детей. При этом к ответственности за нарушение ПДД привлекли 55 пешеходов, а 32 водителя — за не предоставление преимущества в движении пешеходам. 10 автомобилистов задержаны за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

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