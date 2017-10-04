В Казани трамвай сбил пешехода

Всего за сутки в Казани сбили четырех человек. А вчера — трех детей. При этом к ответственности за нарушение ПДД привлекли 55 пешеходов, а 32 водителя — за не предоставление преимущества в движении пешеходам. 10 автомобилистов задержаны за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.