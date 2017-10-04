Убийство Ким Валль: на диске подозреваемого найдены видео пыток женщин
На жестком диске, владельцем которого предположительно является датский изобретатель, нашли видео с обезглавливанием живых женщин.
На жестком диске, владельцем которого предположительно является датский изобретатель, нашли видео с обезглавливанием живых женщин.
Петер Мадсен обвиняется в убийстве 30-летней Ким Валль. Она ступила на борт его подводной лодки 10 августа.
Ее обезглавленное тело нашли в водах неподалеку от Копенгагена спустя 11 дней.
Мадсен отрицает, что убил журналистку. Жесткий диск принадлежит
46-летний Мадсен говорит, что пытался похоронить Валль в море, а затем предпринял попытку самоубийства, затопив субмарину.
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Вскрытие тела Валль показало, что у нее есть ножевые ранения в районе гениталий и грудной клетки, которые, скорее всего, появились перед самой смертью женщины, либо сразу после.
Точная причина смерти пока не установлена.
В течение четырех месяцев, пока продолжается расследование, Мадсен будет оставаться находиться под стражей.