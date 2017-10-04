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12:59 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Убийство Ким Валль: на диске подозреваемого найдены видео пыток женщин

На жестком диске, владельцем которого предположительно является датский изобретатель, нашли видео с обезглавливанием живых женщин.

Источник: Reuters

Петер Мадсен обвиняется в убийстве 30-летней Ким Валль. Она ступила на борт его подводной лодки 10 августа.

Ее обезглавленное тело нашли в водах неподалеку от Копенгагена спустя 11 дней.

Мадсен отрицает, что убил журналистку. Жесткий диск принадлежит кому-то другому, заявил он. Все в его лаборатории имели к нему доступ.

​​​​​​​Инженер-самоучка Мадсен заявляет, что Валль погибла после того, как 70-килограммовая крышка люка упала ей на голову.

Журналистка-фрилансер из Швеции Ким Валль готовила материал об изобретателе подлодки «Наутилус», для чего отправилась с ним в плавание.

46-летний Мадсен говорит, что пытался похоронить Валль в море, а затем предпринял попытку самоубийства, затопив субмарину.

Прокурор Якоб Бук-Йенсен заявил, что подозрения в том, что изобретатель убил журналистку, усилились с того дня, когда он предстал перед судом 5 сентября.

Валль писала статью о Петере Мадсене, чья лодка когда-то считалась самой большой частной подлодкой в мире | Источник: Reuters

Бук-Йенсен сообщил, что видео, которые прокуратура считает подлинными, нашли на жестком диске, предположительно принадлежащем Мадсену. На них женщин пытают, обезглавливают и сжигают.

Вскрытие тела Валль показало, что у нее есть ножевые ранения в районе гениталий и грудной клетки, которые, скорее всего, появились перед самой смертью женщины, либо сразу после.

Точная причина смерти пока не установлена.

В течение четырех месяцев, пока продолжается расследование, Мадсен будет оставаться находиться под стражей.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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