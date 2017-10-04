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12:56 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии трех мужчин осудили за загадочное убийство 10-летней давности

Первый приговор отменил Президиум Верховного суда РФ.

Эта история словно из сценария остросюжетного кино. В 2007 году житель Тюменской области попросил бизнесмена построить ему дом, взамен обещав ему квартиру. Но тот задумал получить двушку иначе.

Предприниматель подарил заказчику поддельную путевку в Сочи и пообещал проводить его с супругой на автомобиле до Башкирии. В дороге злодей вместе с двумя подельниками свернули на пустырь, где расправились с жертвами, нанеся им несколько ударов ножом. Чтобы отвести от себя подозрения, бизнесмен попросил соучастников пару раз ударить его отверткой.

Неизвестно, чем бы все закончилось, но раненая женщина выжила — притворилась мертвой. А позже в больницу, куда ее госпитализировали, приехал «раненый» убийца. Потерпевшая его опознала.

— Подельников осудили, но в мае 2017 года Президиум Верховного суда РФ отменил приговор из-за процессуальных нарушений, — сообщили в прокуратуре РБ. — В итоге, верховный суд Башкирии осудил 2 соучастников к 13 годам, их пособника к 5 годам 8 месяцам колонии строгого режима.

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