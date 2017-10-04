В Башкирии трех мужчин осудили за загадочное убийство 10-летней давности

Эта история словно из сценария остросюжетного кино. В 2007 году житель Тюменской области попросил бизнесмена построить ему дом, взамен обещав ему квартиру. Но тот задумал получить двушку иначе.

Предприниматель подарил заказчику поддельную путевку в Сочи и пообещал проводить его с супругой на автомобиле до Башкирии. В дороге злодей вместе с двумя подельниками свернули на пустырь, где расправились с жертвами, нанеся им несколько ударов ножом. Чтобы отвести от себя подозрения, бизнесмен попросил соучастников пару раз ударить его отверткой.

Неизвестно, чем бы все закончилось, но раненая женщина выжила — притворилась мертвой. А позже в больницу, куда ее госпитализировали, приехал «раненый» убийца. Потерпевшая его опознала.