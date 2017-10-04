Донские полицейские задержали подозреваемого в вымогательстве 3 миллионов
Донские правоохранители задержали в Сальске подозреваемого в вымогательстве.
Донские правоохранители задержали в Сальске подозреваемого в вымогательстве.
Как сообщает
«В настоящее время в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом “В” частью 3 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации “Вымогательство”. Санкциями данной статьи установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорит дежурный офицер отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Ростовской области Валерия Фокина.