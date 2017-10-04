Донские полицейские задержали подозреваемого в вымогательстве 3 миллионов

Как сообщает пресс-служба главного управления МВД по Ростовской области, мужчина требовал три миллиона рублей у партнера по бизнесу. Подозреваемый пригласил его к себе домой, где потребовал деньги, угрожая расправой. Подозреваемого задержали во время передачи денежных средств. Правоохранители обнаружили у него дома муляжи взрывных устройств, которыми он угрожал потерпевшему.