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15:15 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Донские полицейские задержали подозреваемого в вымогательстве 3 миллионов

Донские правоохранители задержали в Сальске подозреваемого в вымогательстве.

Как сообщает пресс-служба главного управления МВД по Ростовской области, мужчина требовал три миллиона рублей у партнера по бизнесу. Подозреваемый пригласил его к себе домой, где потребовал деньги, угрожая расправой. Подозреваемого задержали во время передачи денежных средств. Правоохранители обнаружили у него дома муляжи взрывных устройств, которыми он угрожал потерпевшему.

«В настоящее время в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом “В” частью 3 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации “Вымогательство”. Санкциями данной статьи установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорит дежурный офицер отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Ростовской области Валерия Фокина.

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